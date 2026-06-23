イノバセルは３日ぶりに反発している。きょう寄り前、開発パイプラインの１つで切迫性便失禁をターゲット疾患とする「ＩＣＥＦ１５」について、現在実施している国際共同第３相臨床試験組入症例数の実績速報値の公表を２２日から始めたと発表した。今後は２週間に１回程度のペースで公表する。組入症例数の合計は６月１７日速報値で２４７と目標まで残り４３に迫っており、これらを好感した買いが入っている。 出