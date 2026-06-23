ＨＰＣシステムズが急伸し、ストップ高の水準となる５３８０円に買われた。トランプ米大統領が２２日、量子コンピューターの開発推進と、量子コンピューターを利用したサイバー攻撃から政府システムを保護するための取り組みに関する大統領令に署名した。これを受けて株式市場において量子コンピューター関連株に対する注目度が高まり、科学・工学用高性能コンピューター