エア・ウォーターは大幅高。アクティビストとして知られる香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントが２２日付で関東財務局に提出した大量保有報告書で、エアウォータ株を６．０５％取得したことが判明した。保有目的は「中長期的な企業価値および株主価値の向上を図ること」とした上で「株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある」とした。報告義務発生日は６月１５日。これを受け、思惑的な買い