トライアイズはストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６９４円でカイ気配となっている。２２日の取引終了後、ＡＩスタートアップ企業のコーピー（東京都千代田区）と業務提携を始めたと発表した。トライアイズのＭ＆Ａ後のＰＭＩ（統合プロセス）などにおけるフィジカルＡＩの活用・開発について協業するとしており、好感した買いが集まっている。将来的な資本提携も検討する。 なお、具体的な業