岩谷産業が３営業日ぶりに反発している。同社は２２日、米国における家庭用ガス警報器事業の拡大及び安定供給体制の構築を目的に、新コスモス電機と米国に新会社を設立したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。 新会社の出資比率は、岩谷産が６０％、新コスモスが４０％。新会社はメキシコ及び米国での委託生産品の生産管理を担い、質・量の向上を図ることで需要に応えるとしている。 （注）