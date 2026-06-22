「シャネル（CHANEL）」が、新リップグロス「ルージュ ココ イドゥラ グロス」の発売を記念したラジオ番組「CHANEL BEAUTY SHINE RADIO」をJ-WAVEで放送する。アンバサダーの小松菜奈、橋本愛、宮沢氷魚をはじめ、ちゃんみな、小田切ヒロ、Night Tempoをゲストに迎え、6月30日19時から20時45分にオンエアする。【画像をもっと見る】ルージュ ココ イドゥラ グロスは、唇にのせた瞬間にきらめき感のある立体的な仕上がりを叶え