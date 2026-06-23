たなか（ex. ぼくのりりっくのぼうよみ）、Ichika Nito、ササノマリイの3名による音楽ユニット、Dios。 そのDiosが8月23日（日）、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ『Dios Live “Mirrored”』を開催することが決定した。 ライブタイトル『Mirrored（ミラード）』は、たなかが考える「人と人とのすれ違いを嘆くのではなく、それでも通じ合いたいと願うことこそがコミュニケーションの本質である」とい