俳優の鈴木保奈美（59）が22日放送の日本テレビ系バラエティー『世界まる見え！テレビ特捜部』（毎週月曜後8：00）に出演。海外の空港で経験したまさかの出来事を語った。【貴重写真】かわいい…！鈴木保奈美の七五三写真この日は「おっちょこちょいSP」と題して、世界の空港で巻き起こる危険な旅行者と税関職員の戦いに密着したTVRを放送した。鈴木は税関で呼び止められた経験があるか問われると、「私は…税関を出たところ