米大リーグは２２日（日本時間２３日）に各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地ミネアポリスでのツインズ戦に１番指名打者で先発出場し、一回表に今季１７号の初回先頭打者本塁打を右越えに放った。ツインズの右腕、マシューズの２球目のチェンジアップを完璧に捉えた当たりは、打った瞬間にそれとわかる飛距離十分の本塁打となった。大谷の本塁打は２試合ぶり。前日の試合は１安打を放った後、七回の第４打席に代打を送ら