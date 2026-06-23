メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」(19,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年6月26日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。2026年11月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “S.O.C” サンジ Ver.R」(19,800円)『ONE PIECE』の人気キャラクター達を“椅子に腰かける(sit on a chair)”と