敵地ツインズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回にいきなり今季17号先頭打者アーチを放った。ツインズ側の実況席はホームランの後、約13秒間沈黙。「弾丸のようなライナーでした」と唖然としていた。あっという間にスタンドインした。初回、相手先発マシューズが投じた2球目をかっ飛ばした。打球は右翼席へ。飛距離414フィート（約126.2メートル）、