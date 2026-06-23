「またですか。と、いうよりも『まだ』ですか……」【もっと読む】「末吉の直メジャーは？」比嘉監督にズバリ尋ねると…セ球団のスカウトがこう言って表情を曇らせる。23日に始まる夏の甲子園沖縄県予選。沖縄尚学のMAX150キロ左腕、末吉良丞（3年）が、左ヒジのコンディション不良で7月以降にならないと投げられないという。2年生だった昨夏の甲子園では3先発を含む6試合すべてに登板し、34イニングを投げて39三振、防御率1