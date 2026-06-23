若手主体のチーム編成で首位街道を突っ走っている西武。球界では「経験豊富なベテランが少ないので、いつかは失速する」と声があったものの、それを吹き飛ばすように交流戦で初優勝を成し遂げた。【もっと読む】ワガママエース今井達也の放出こそが“最大の補強”だった説22日の楽天戦は延長十二回にサヨナラ負けを喫したが、優勝に向けて、いかにして暑い夏を乗り切るかが肝要だ。年齢に関わらず、暑さと疲労で夏場に成績を落