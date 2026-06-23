巨人の選手が大苦戦している。22日に発表されたオールスターのファン投票中間発表。中継ぎ投手部門で大勢が37万6320票を獲得して1位となったが、他の部門は軒並み苦戦している。首位を争う阪神は一塁の大山悠輔、二塁の中野拓夢、三塁の佐藤輝明、外野の森下翔太の4人が1位。ヤクルトも先発の山野太一、抑えのキハダ、捕手の古賀優大、遊撃の長岡秀樹の4人が1位で、外野3位の増田珠も含めて5人が選出される可能性がある。【もっ