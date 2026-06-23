【吉井理人の野球術 season3】#最終回【前回を読む】紙切れ一枚でクビに…怒りに任せて野球用具すべてを詰め込んだバッグごと、ゴミ箱にぶん投げて球場を後にした「これから勝っていくために必要なことを、ひとつひとつやっていこうと思っていますけど、まずは勝つぞという強い気持ち。そこをもう一度、みなに再確認してもらい、取り組んでいって欲しいと考えています」去る17日、楽天の監督就任会見で、報道陣に何から着手した