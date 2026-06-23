ヨルダン日本時間23日正午、初出場のヨルダンと、3大会ぶりにW杯へ帰ってきたアルジェリアが激突する。40年越しで大舞台への扉を開いた新鋭と、14年大会の16強再現を狙う「砂漠のキツネ」。両国の特徴をざっくり紹介する。同じ“開催国”でも現地の反応は全然違う 米国・カナダと対照的にメキシコは全国民が沸き立っている◇◇◇予選参加から40年、ついに扉が開いた。86年メキシコ大会の時に初めてアジア予選に