歌手の華原朋美(51)が23日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。愛息に作ったお弁当を公開した。「おもちちゃん食べてくれたかな？チキンの甘煮、ハンバーグ、ポテト、フルーツトマト、ミルキークイーンの白米」とつづり、かわいらしいピックが添えられた栄養満点のお弁当の写真を公開。「白米大好きだから多めに」とハートマーク付きでつづった。この投稿に「愛情ぎっしり詰まってますね」「丹精込めて作ったお弁当めちゃ