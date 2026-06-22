とちぎテレビ 足利市ではハナショウブが見ごろを迎え、青と白が織りなす花が訪れた人を魅了しています。 あしかがフラワーパークの正面ゲートで訪れた人を迎えるのは、青と白のハナショウブです。園内の至る所に植えられ、約２０万本が見ごろを迎えています。 担当者によりますと、今年は例年通り６月初めに花が咲き始め、花付きは良いということです。梅雨入り後も晴れの日が続いたことから夜間にス