先週開催されたG7サミットに出席した高市早苗首相についてSNSでは、“ぼっち外交”と揶揄（やゆ）したものが少なくない。首相が他国首脳から相手にされず「ほっとかれている」ようにも見える写真を意図的に掲載して批判しているわけだが、実際のところ、海外メディアはどう報じたのか。 揺れる高市首相…協力相手は国民民主から参政党に自民党内ではさらなる「タカ派化」に不安も まず、英「フィナンシャル・タイムズ」や米