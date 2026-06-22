とちぎテレビ 栃木県内のタクシー運賃が２２日から１割ほどの値上げになりました。およそ２年半ぶりの値上げで、燃料高騰やドライバー確保への対応を目的としています。 タクシーの新しい運賃は初乗りが従来の１キロ５００円から０．９キロ５００円となって実質１割の値上げ、加算運賃は２４６メートル１００円から２２１メートル１００円になります。 栃木県タクシー協会は「初乗