お笑い芸人やす子（27）が22日夜、Xを更新。資格取得を明かした。「【ご報告】防災士の資格に合格しました！！引き続き、災害に備えて行きます！！#防災士」と報告し、合格証書を公開。そこには本名の「安井かのん」の名前があった。続けて別の投稿で「私は高卒でちゃんと勉強をしたことがなかったので、楽しかったです！！完全にプライベートでの取得です笑4ケ月くらい1日2時間から6時間勉強しました！！内容はすっごく