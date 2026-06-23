大谷が17号先頭打者アーチを放った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間6月22日、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で相手先発のゼビー・マシューズのチェンジアップを捉え、右翼席へ17号先頭打者アーチ。メジャー通算297本目となり、節目の300本塁打までは残り3本となった。6月は出場17試合で7本目となる。【動画】敵地騒然！大谷17号、先頭打者アーチシーンドジャース専門メディア『Dod