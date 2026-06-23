アイドルグループ・JamsCollectionの公式X（旧Twitter）は6月21日、投稿を更新。サッカー日本代表のユニフォームを着た、メンバーの集合ショットを公開しました。【写真】JamsCollectionの日本代表ユニフォーム姿「可愛いの日本代表コチラです」同アカウントは「サッカー日本代表勝利今日はジャムズも日本代表ユニフォーム」とつづり、1枚の写真を投稿。青いサッカー日本代表のユニフォームを着たメンバーたちが、2列に並んだシ