タレントのマツコ・デラックスが２２日、日本テレビ系「月曜から夜ふかし」で、イチオシのサッカー日本代表選手を明かした。オープニングトークでマツコは「今からワールドカップしか興味ないから」と断言。「今回、行こうと思ってたの。マジで。でも入院したじゃん？２カ月も穴開けて、戻ってきて２カ月休みますって、そんな甘くないから諦めたの」というと、観客からは「へー」の声が上がった。マツコのサッカー愛は止まら