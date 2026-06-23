天皇、皇后両陛下は、6月13日からオランダを訪問されている。【写真】一緒にW杯を観戦したオランダのウィレム・アレクサンダー国王の“自撮り”に収まる天皇陛下「現地時間14日には両陛下と、オランダのアレキサンダー国王夫妻の4人でサッカーW杯の日本対オランダをテレビ観戦されました。オランダ王室が公開した写真には、首から代表グッズのタオルをかけて観戦される両陛下と国王ご夫妻の微笑ましいお姿が写っていました」(皇