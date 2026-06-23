「ブルージェイズ−アストロズ」（２２日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる１７号アーチを放った。本拠地は大歓声に包まれた。二回の第１打席だった。追い込まれながらも浮いた変化球を完璧に捉えると、打球は左翼席に飛び込んでいった。直前にはＡＢＳチャレンジを敢行するもストライクの判定は覆らず。思わず不満げな表情を浮かべていたがしっかりと気持ちを切り替えてフルスイングした。ベ