長年かけて貯めたタンス預金を、マイホームを購入する息子のために使いたいと考える親もいるでしょう。「自分の給料から貯めたお金なのだから、そのまま渡しても問題ないだろう」と思うかもしれません。しかし、お金の出所にかかわらず、親から子へ現金を渡す行為は税法上の贈与に該当する可能性があります。 特に200万円のようなまとまった金額を渡す場合は、贈与税が発生するケースもあるため注意が必要です