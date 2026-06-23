22日に東京ドームで行われた楽天−西武の試合前に、Rakuten Girls 穎樂（インルー）さんと高橋佳帆さんがセレモニアルピッチを行った。▼ 穎樂さん「大勢の皆様の前でパフォーマンスを披露することができて、本当に嬉しかったです。会場がとても広かったので最初は緊張していましたが、日本のファンの皆様はもちろん、台湾からも応援に駆けつけてくださった方々の姿を見つけることができ、安心感とともに大きな喜びを感じました