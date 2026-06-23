美容への関心が高い20代女性の間で、まつげエクステはすっかり定番の美容メニューとして定着しています。しかし、まつエク1回あたりの平均施術額は、5千円から1万円前後。決して安くはない出費です。娘さんの毎月の美容費に驚く親御さんも多いのではないでしょうか。 1回1回の出費としては「そこまで高くないかも」と感じやすいまつげエクステですが、20代から続けると生涯でいくらかかるのでしょうか。今回は長期的