子どものお小遣いの平均額などについて、公的機関などが調査、公表しているデータなどは存在しないようです。インターネットのサイトを見ると、金融機関、保険会社、教育関連会社等が独自の調査結果や他の調査内容を引用して「子どものお小遣い」の平均像などを記載しています。 本記事では、ひとつの事例として、公益財団法人博報堂教育財団 こども研究所の「小中学生に聞いたおこづかい事情」調査（2026年3月