第1打席は四球で出塁→二塁進塁後にアクシデント【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャースのカイル・タッカー外野手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦の2回に途中交代した。「6番・右翼」で先発したタッカーは、1-1の2回の第1打席は四球を選んで出塁した。続くトミー・エドマン内野手の右前打で二塁へ進んだ直後、右脇腹付近を押さえて俯きながら二塁ベース付近に座り込んだ。その後