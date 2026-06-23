日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、長友がベンチからの後押しの重要性を力説した。ここまでの２試合は出番は回ってこないものの、試合中にはピッチ上の選手を鼓舞するなどでチームを支える。そんな中、２２日にベースキャンプ地の米国・ナッシュビルで行われた練習後の取材対応で大ベテランは「実際はピッチで一緒に戦っているわけではないけど、強さや安心感を与えていると思っている。それくらい一緒に戦っているし