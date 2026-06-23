松本潤はどうしてあんなにカッコいいのだろう……？ 彼が出演した数々の平成ドラマをリアルタイムで見ていた視聴者たちは、老若男女問わずもれなくみんな目がハートになった。あれもこれも名作揃い。2003年放送、20歳前夜の松潤がとびきりきらめいた『きみはペット』（TBS系）。最高視聴率27.6％を記録した「花より男子」シリーズ（2005〜2008年）。そして忘れちゃいけない、2007年放送のスポ根料理ドラマ『バンビ〜ノ！』（日