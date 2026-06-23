◆米大リーグツインズ―ドジャース（２２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。ロサンゼルスからの移動を経て、６連戦の２カード目初戦で２試合ぶりの１７号先頭打者アーチを放った。一方、ツインズも１回裏の攻撃で２番・バクストンに豪快な一発。リーグトップタイとなる２５号の同点ソロを左中間