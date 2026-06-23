新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、７月７日（火）夜９時よりオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season７』を放送開始。このたび、同番組がダイニングバー「SNAPPER＆GROUPER」とのコラボレーション企画を実施することが決定した。『シャッフルアイランド』は、２つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の２つの島にいるメンバーを“シャッフ