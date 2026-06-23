朝起きてすぐやお出かけ前に、1日何度も「マウスウォッシュ（洗口液）」を使っていませんか？ お口の中がスッキリして気持ちいいですし、エチケットとしても欠かせないですよね。しかし、その良かれと思っている習慣が「血管や腸の老化」に影響を与えているかもしれません。もちろん、歯科医院で治療目的としてマウスウォッシュを処方・指示されている場合は、先生の指導に従うことが大切です。ここでお伝えしたいのは、自己判断で