女性の心と身体に寄り添うインナーブランド「Angellir（アンジェリール）」から、乳がん手術後の生活をサポートする『ふんわり術後ブラ』と『ふんわり術後ブラ用ベルト＋調整パッド』が登場しました。聖路加国際病院乳腺外科との共同研究をもとに約1年かけて開発されたアイテムは、術後の快適さと安定感、そして日常に溶け込むデザイン性を両立。毎日を前向きに過ごしたい女性に寄り添う新しい選択肢として注目