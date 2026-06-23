◇W杯北中米大会1次リーグF組日本ースウェーデン（2026年6月25日ダラス）日本代表（FIFAランク18位）は、25日（日本時間26日）にFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終第3戦でスウェーデン（同38位）と対戦する。スウェーデンのグレアム・ポッター監督（51）が日本を警戒した。20日（同21日）のチュニジア戦で4―0の完勝を収めた日本代表。対してスウェーデン代表は同日のオランダ戦で1―5と完敗を喫した。日本