昨年3月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサー西岡孝洋（50）が22日夜、自身のXを更新。元サッカー日本代表監督の岡田武史氏の言葉を明かした。「前回のカタールW杯決勝T1回戦日本ークロアチア戦解説岡田武史さん、小野伸二さん実況は私、西岡PK戦で敗れ、次に進めなくなった」と書き出した。続けて「生中継が終わった後、岡田さんが放送席で涙を流しながらおっしゃった一言は一生忘れない」とした上で「『これ