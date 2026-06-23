老後資金に不安を抱える人が多いなか、「もう一生お金に困ることはない」と言えるほど潤沢な資産を築いた人もいます。長年働き、投資にも成功し、当初掲げていた目標額を大きく上回った――本来なら、いつ仕事を辞めてもいいはず。それなのに、会社を辞められないのはなぜなのか……。見ていきましょう。資産1.2億円でも「自由」になれない…53歳会社員が陥ったジレンマ都内の企業で管理職を務める古川さん（仮名・53歳）は、独身