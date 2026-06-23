ハミタイや爆音マフラー車4台を検挙自動車技術総合機構は2026年6月9日、静岡県内で実施した不正改造車に対する特別街頭検査（検問）の内容を公表しました。8台中4台に整備命令書が交付されています。国土交通省では6月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と定め、各地で不正改造車に対する特別街頭検査が実施されています。【画像】「ええぇぇ…！」 これが「不正改造車」検挙の瞬間です！ 画像で見る（30枚以上）