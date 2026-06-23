霧島市の温泉施設で熊本県八代市の田中 嶺臣ちゃん(5)の行方がわからなくなってから3日目。警察と消防は23日午前8時半から捜索を再開しました。警察と消防によりますと嶺臣ちゃんは21日午後、家族と霧島市の「かれい川の湯」を訪れ、家族湯に入浴していましたが、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。警察と消防はすぐそばを流れる天降川に落ちた可能性もあるとみて、22日に捜索を行いまし