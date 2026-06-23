２３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、りん（見上愛）ら、帝都医大病院の看護婦に初の給料が支払われた。りん、直美（上坂樹理）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）に待望の看護婦としての初給料が支払われる。４人は裏庭に集まり、一斉に給与袋を開封。お札を数えると全部で１０円。りんから「米国では３０円」などの情報を聞いていた４人はちょっぴり落胆する。これに多江は「出世して看護婦の待遇