5月の対ベッセント会談は投機的円売り対策が議題だった？ 5月12日、来日したベッセント米財務長官が高市総理らと会談するにあたり、一部メディアは、「投機的円売りへの対処策も議題になる」、「ベッセント氏は長く投機的な円売りを警戒してきた」などと「ワシントン発」で報じていた。「ワシントン発」だったことからすると、これは米財務省サイドの事前説明による可能性が高いだろう。 では、実際にベッセント長官との一連の会