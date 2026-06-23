「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の第１打席で１７号先頭打者アーチを放った。右腕・マシューズとの対戦。初球のアウトローを冷静に見きわめ、２球目の浮いた変化球を完璧に捉えた。２試合ぶりとなる１７号。確信の一撃で打席からゆっくりと歩き出した。悠然とダイヤモンドを一周した大谷。現地中継では解説者が準備する前にアーチをかけたこ