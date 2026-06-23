ツインズ戦の1回、17号となる先頭打者本塁打を放つドジャース・大谷＝ミネアポリス（共同）【ミネアポリス共同】米大リーグは22日、各地で行われ、ドジャースの大谷はミネアポリスでのツインズ戦に「1番・指名打者」で出場し、第1打席に2試合ぶりの本塁打となる17号ソロを放った。先頭打者アーチは今季6本目で、通算30本目となった。ブルージェイズの岡本はアストロズ戦に「6番・三塁」で出場し、0―1の二回に17号ソロをマーク