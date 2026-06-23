ＪＲ西日本は２２日、当時国内最速となる時速３００キロ・メートルでの営業運転を達成した新幹線車両「５００系」について、２０２７年１月１３日に定期運行を終了すると発表した。その後は約半年間、イベントに合わせた臨時運行を行い、同７月、完全に引退する。５００系は１９９７年にデビューし、「ロングノーズ」と呼ばれる流線形の外観が人気を集めた。