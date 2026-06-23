「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）試合前練習中のフィールドで昨季までドジャースに在籍したアンソニー・バンダ投手に優勝リング贈呈式が行われた。チャンピオンリングが入ったブルーのボックス、ゴールドが刺しゅうされたユニホームと帽子を手渡され満面の笑みを浮かべたバンダ。記念撮影ではベッツ、フリーマン、ロハスらも笑みを浮かべていた。バンダはキャンプ前の今年２月、ロートベット捕手を再獲得