「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が22日夜、Xを更新。高市早苗首相が代表を務める自民党支部が、パーティー券の購入者に所得税控除に必要な書類を不正に発行したとして、市民団体メンバーらが所得税法違反の疑いで高市首相らについて、東京地検特捜部に告発したとの報道をめぐり、15文字の強烈皮肉でツッコんだ。告発をめぐっては、共産党機関誌「しんぶん赤旗」日曜版が、税控除に必要な書類を