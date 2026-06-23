プレーのアイデアや選択肢は自分で考えるだけでなくコーチにも聞くべき理由 事前にプレーの選択肢を考えておこう 【どうして】自由すぎるとアイデアが出にくい。まずは練習で選択肢を知っておく アイデアや選択肢をコーチから聞こう プレーのアイデア、選択肢はたくさんあってもよいものです。自分たちで考えることも必要ですが、まずはコーチが持っているアイデアや選択